Star Wars: Battlefront 2’nin kahramanları

Karanlık ve Aydınlık tarafın mücadelesi sürüyor.

Oyun dünyasının sevilen FPS serilerinden Star Wars: Battlefront serisi, yakın zamanda DICE ile birlikte kaldırıldı. Harika grafikler sunan bir oyun olsa da oyunda bulunan içeriğin sınırlı olması nedeniyle kısa sürede oyuncuların beklentilerini tam olarak karşılayamadı. DICE tarafından oyuncularla buluşacak ikinci Battlefront oyununda, ilk oyunun 3 katı kadar içerik bulunacak. Bir başka güzel özellik ise oyuncular hiçbir DLC için para harcamadan bütün güncellemeleri ücretsiz olarak edinebilecek.

Oyunun kapalı alfa sürümünden elde edilen bilgilere oyunda yer alacak kahramanlar ortaya çıktı. İşte Star Wars Battlefront 2’de yer alacak kahramanlar:

Boba Fett

Han Solo

Leia

Luke

Bossk

Chewbacca

Darth Vader

Emperor

Grievous

Iden

Kylo Ren

Lando

Maul

Phasma

Rey

Yoda