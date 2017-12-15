Star Wars: Battlefront 2 yeni Star Wars filmi için güncellendi

13 Aralık tarihinde ülkemizde de vizyona giren Star Wars. The Last Jedi ile birlikte Star Wars: Battlefront 2’ye de bir güncelleme geldi.

İçinde bol bol içerik barındıran güncellemede Finn ve Captain Phasma karakterleri de oyuna dahil edildi. Bununla birlikte oyuna yeni haritalar, araçlar, factionlar ve hafta sonu etkinlikleri de eklendi. Satışa sunulduğu ilk dönemde kötü bir giriş yapan ve mikro ödemeler nedeniyle oyuncuların eleştiri yağmuruna tutulan oyun, bu güncelleme ile oyuncuların gönlünü almaya çalışıyor.

Oyuna eklenen Direniş savaşçısı Finn ve İlk Düzen komutan Captain Phasma karakterleri, oyun içi kredisi ile satın alınabiliniyor. Faction savaşları ve hatalık mücadelelerini başarıyla tamamlayan oyuncular edindiği kutulardan bu karakterleri edinme fırsatına da edinecek.

Star Wars: Battlefront 2 için gelen güncelleme için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.