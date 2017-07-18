Star Wars Battlefront 2 için yeni fragman

Heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Star Wars oyunlarında yaşanan uzun süreli suskunluk, DICE tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront ile bozulmuştu. Sunduğu sınırlı içerik ve DLC politikası nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da oyunun harika grafikleri ve atmosferi nedeniyle güzel satış rakamlarına ulaştı.

Battlefront serisinin ikinci oyununda DICE, birinci oyunda yaptığı DLC hatasını ikinci oyunda tekrarlamayarak DLC’leri ücretsiz olarak verecek. Season Pass bulunmayacak olan Battlefront 2’de ilk oyuna kıyasla 3 kat daha fazla içerik ile birlikte gelecek. Battlefront 2’de ilk oyunda yer almayan hikaye modu da bulunacak.

Battlefront 2’nin hikaye modu fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.