Star Wars Battlefront 2 betasının için ilk videosu yayınlandı

6 Ekim’de başlayacak olan Star Wars Battlefront 2’nin beta sürümü için ilk video yayınlandı.

2017’nin merakla beklenen oyunları arasında yer alan Star Wars Battlefront 2’nin gelmesini 1 ay daha beklemek istemeyenler, 6 Ekim’de başlayacak olan açık betaya katılabilecek. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden oynanacak olan açık beta 3 gün sürecek ve 9 Ekim’de sona erecek. Oyunu daha önce ön sipariş edenler ise açık betaya 4 Ekim’de katılabilecek.

Electronic Arts ile Dice ortaklığıyla geliştirilen Star Wars Battlefront 2’de çevrimiçi modların yanında bulunan hikâye moduyla öne çıkacak. İlk oyunu oynayanların da bildiği gibi hikâye modu bulunmuyordu. Ancak gelen tepkilerin ardından geliştirici ekip hikâye modunu dahil etmeye karar verdi.

Açık betaya büyük bir kitlenin katılacağını bekleyen Electronic Arts, bir de video yayınladı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.