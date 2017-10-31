Spider-Man’in yeni tanıtım fragmanı yayınlandı

Çizgi roman dünyasının popüler süper kahramanları arasında yer alan Spider-Man için geliştirilen PS4 oyunu için yeni bir fragman yayınlandı.

Marvel ve Insomniac Games ortaklığıyla yepyeni bir Spider-Man hikayesi eşliğinde geliştirilen oyunda çizgi roman ve filmlerde görülmemiş bir Spider-Man bulunuyor. Oyunda New York’ta büyük suçlulara savaşarak kartı daha önce savaşarak deneyim edinmiş bir Spider-Man ile karşılaşıyoruz.

Özel hayatı ile süper kahramanlığını dengelemeye çabalayan Peter Parker karakterinin anlatıldığı oyunda kendine özgü akrobatik hareketler, ağ hareketlerinin yanında çevreden faydalanma gibi daha önce hiç oynanmamış bir Spider-Man oyunu sunuyor.

Spider-Man oyunun Paris Oyun Haftası’nda yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.