South Park: The Fractured But Whole’a ilk DLC geldi

South Park: The Fractured But Whole’a gelen The Danger Deck isimli ilk DLC oyuncularla buluştu.

Ubisoft’un başarılı oyun serileri arasında yer alan South Park’ın ikinci oyunu The Fractured But Whole’a gelen ile gelen ilk DLC ile oyuncular farklı yerlere gitmesiyle birlikte Freedom Fighters tarafından yaratılan düşmanlara karşı mücadele edecek. DLC ile gelen düşmanların yanında Coked-Out Cops, Rebecca the Raisins Girl, King Crab gibi South Park karakterleri de oyuna dahil edilecek.

The Danger Deck ile beraber oyuna yeni bir zorluk seviyesi eklenecek. Diabolic adı verilen zorluk seviyesi isminden de anlaşılacağı gibi oldukça zor olacak. Düşmanları güçlendirecek olan bu yeni zorluk seviyesiyle vombat esnasında yaşanan olaylarla oyuncuların işi daha zor hale gelecek.

South Park: The Fractured But Whole’un Season Pass’ine sahip olanlar The Danger Deck ve daha sonra gelecek olan DLC paketi From Dusk Tilt Casa Bonita’ya da sahip olacak. Season Pass sahibi olmayan oyuncuların ise DLC’yi edinmesi için 6 dolar ödemesi gerekiyor.