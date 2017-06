Sony’nin E3 2017’de duyuracağı oyunlar belli oldu

Sony, E3 2017 fuarı başlamadan bir hafta önce tanıtacağı oyunları paylaştı.

Önümüzdeki hafta Los Angeles’ta gerçekleşecek E3 2017’de duyuru yapacak birçok oyun geliştiricisi takvimini paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz sene gerçekleşen fuara damgasını vuran Sony’den de ilk bilgiler gelmeye başladı.

Sony, bu sene 5 özel oyunu tanıtacak. Bu oyunlar; God of War, Spider-Man, Days Gone, Gran Turismo Sport ve Uncharted: The Lost Legacy olarak açıklandı.

Bu açıklama beklentilerin altında kalsa da Sony, PlayStation konferansında tanıttığı The Last of Us: Part 2, Death Standing ve geçtiğimiz senenin E3 fuarına damgasını vuran Detroit: Become Human oyunları sürpriz olarak tanıtılabilir.

Sony, bu oyunların dışında oyun geliştiricilerinin oyunlarına da yer verecek. Bu oyunlar ise Call of Duty:WWII, Destiny 2, Red Dead Redemption 2 ve Star Wars: Battlefront 2 olarak açıklandı.

13-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek E3 2017 fuarında duyurulan oyunları sizlere sunmayı sürdüreceğiz.