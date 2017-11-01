Sony’den mikro ödeme hamlesi

Sony mikro ödemelere ağırlık vermeye başlayacak.

Oyun geliştiricilerinin son zamanlarda mikro ödemeler üzerine yaptıklar hamlelerle ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler oyuncuların moralini bazen olsa da oynadıkları oyundan keyif almaları için bu duruma boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma da PlayStation’ın üreticisi Sony de el atmaya karar verdi.

PlayStation adına çalışan Atsuko Murakami, PlayStation Plus sistemini sevmeleriyle birlikte oyuncuların uzun süre boyunca bu sisteme bağlı kalmadıklarının altını çizdi. Murakami, bu sebepten dolayı PlayStation Plus sistemine ekleyecekleri yeni özelliklerle oyuncuların davamlı olarak bu sisteme üye olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kısa süre önce gerçekleşen CEO değişikliği sonra trendlere uyum sağlamaya başlayan yeni PlayStation CEO’su John Kodera’nın daha önce PlayStation’ın mikro ödemeler ve PlayStation Plus sisteminden sorumlu olduğunu düşündüğümüzde oyuncuların hoşuna gidebilecek fırsatlar sunabilineceğini ön görebiliriz.