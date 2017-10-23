Sociable Soccer, Steam Erken Erişim ile satışa sunuldu

90’lı yılların vazgeçilmez futbol simülasyon oyunu Sensible Soccer’ın devamı niteliği taşıyan Sociable Soccer, Steam erken erişim sistemine dahil oldu.

Sensible Soccer’ın tasarımcısı Jon Hare, Combo Breaker isimli Finalndiyalı oyun stüdyosu ile beraber geliştirdikleri oyunda hızlı ve pürüzsüz oyun yapısı sezgisel kontrolleri aracılığıyla oldukça keyifli bir oyun deneyimi vaat ediyor. Pek çok farklı kontrol metodu ve kamera ile birlikte gelen oyunda bütün ayrıntılarıyla 1000’den fazla kulüp ve milli takımı bulunuyor.

30.000’den fazla oyuncunun yer alacağı oyuna pek yakında yerel çok oyunculu modu da pek yakında gelecek. Oyuncular takımlarına ekleyeceği pek çok dizilim ve taktik seçeceğiyle rakiplerine karşı daha başarılı olacak. 67 uluslararası gerçek futbol ligi, kupa ve turnuvalarının yer alacağı oyunda dünyanın dört bir yanında yer alan kulüplerle turnuvalar kazanılacak bir Patron modu da bulunacak.

Steam’de 31 TL ile erken erişime açılan oyunun erken erişim fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.