Skyrim, PlayStation VR’a geliyor

Sony’nin E3 2017 basın konferansında Bethesda Softworks tarafından geliştirilen The Elder Scrolls 5: Skyrim’in PlayStation VR’a geleceği açıklandı.

Sony’nin yayınladığı fragmanda savaşların nasıl olacağı gösteriliyor. Oyunun tamamında yer alacak olan bu savaş sistemi yanında oyunun benzersiz bir gerçeklik hissi yaratacağı iddia ediliyor. Oyunun yanında Dawnguard, Hearthfire ve Dragonborn adlı üç eklenti paketi de oyunla birlikte verilecek.

Bethesda Softworks, The Elder Scrolls 5:Skyrim’in yanında Doom ve Fallout 4 oyunlarınında sanal gerçeklik sürümlerini bu yıl içinde kullanıma sunacak. Bethesda aynı zamanda Elder Scrolls 5: Skyrim’in Nintendo Switch sürümü üzerinde çalışıyor.

PlayStation VR için geliştirilen Skyrim VR, Kasım ayında satışa sunulacak. Skyrim VR’ın E3 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.