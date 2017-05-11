Sims’in yeni mobil oyunu geliyor

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sims, mobil platforma iddialı geliyor.

The Sims’in ilk kez PC’de piyasaya çıkmasından bu yana 17 yıl geçti ve sonunda sevilen sosyal simülasyon oyunu mobil platforma geliyor. Electronic Arts, geçtiğimiz gün Sims’i Android ve iOS platformlarına uyumlu sürümlerini duyurdu.

Oyuncular Sim’lerini yaratıp görünüşlerini düzenleyebilecekler. Ayrıca evlerini inşa edip, diğer oyuncularla etkileşime girerek dijital hayatlarını kurma şansına da erişebilecek. Kullancılar Sim’lerinin ailesini kuşaklar boyunca takip edebilecek ve bu vasıtayla değerli yadigarlar ve güçlendiricileri edinme şansı yakalayacak. Ancak bunları gerçekleştirebilmek için kullanıcılar, Sim’lerini kariyer hedeflerine ulaştırıp emekli etmesi gerekiyor.

Electronic Arts, Sims’i PC platformunun dışında daha önce de kullanıcılara sunmuştu. Mobil platform için The Sims Freeplay ve Facebook için The Sims Social’ı kullanıma sunmasına karşın orijinal Sims ile aynı kalitede değildi.

Yeni Sims Mobile’ın tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.