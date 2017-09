Shadow of War’ın mobil sürümü kullanıma sunuldu

Kısa zaman önce duyurulan Middle Earth: Shadow of War ‘un mobil oyunu test sürümlerinin ardından kullanıma sunuldu.

Strateji öğeleri barındıran oyunda RYO mekanikleri de yer alıyor. Oyunda ekip liderliğini Talion sağlarken, Orta Dünya’da bulunan en iyi karakterler de kontrol ediliyor. İlk Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız Gimli, Legolas ve Gandalf gibi karakterlerin bulunması oyuna ayrı bir renk katıyor.

Öte yandan ana oyunda bulunan ve oyuncular tarafından beğeniyle karşılanan Nemesis sistemi, Shadow of War’un mobil sürümünde de bulunacak. Bir başka deyişle oyunda yapılan her savaş sonucunda, oyunun devamında orclar oyuncuyu hatırlayarak oyuncuya göre bir strateji belirleyecek. Bunun sonucunda yapılan savaşlar daha çekişmeli geçecek. Ücretsiz olarak oynanabilen Shadow of War’un mobil sürümünde mikro ödemeler de bulunuyor.

PC, PlayStation 4 ve Xbox platformlarına da çıkacak Middle Earth: Shadow of War’u dövüş dinamikleri, açık dünya öğesi ve Nemesis sitemi sebebiyle seriyi sevenler tarafından merakla bekliyor.

Middle Earth: Shadow of War’ın mobil sürümü için yayınlanan çıkış feagmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.