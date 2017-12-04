Sanal Kedilerin Kripto Para Birimleriyle Satın Alındığı Oyun ile Tanışın

Blockchain ve kripto para temelli dikkat çeken uygulamalar arasında yer alan CryptoKitties ile oyuncular sanal kedileri Etherium aracılığıyla satın alabiliyor.

Bitcoin ile kripto para birimlerine olan ilginin artmasıyla Blockchain tabanlı uygulamalar da kendilerini yavaş yavaş göstermeye başladı. CryptoKitties adlı uygulamada ise Etherium alışverişini oyunlaştırılmış bir hale getiriliyor. Sayısız kedi türünün bulunduğu CryptoKitties’te kedileri satın alma, çiftleştirme ve satma özellikleri bulunuyor. Uygulamadaki bütün alışveriş popüler kripto para birimleri arasında yer alan Etherium üzerinden gerçekleşiyor.

CryptoKitties’te oyunun oynanılması için MetaMask isimli bir sanal cüzdan bulunuyor. Kullanıcılar, MetaMask üzerinden Etherium satın alabiliyor veya başka bir cüzdandan gönderebiliyor. Oyunu Amerika dışında oynayanların ikinci yöntemi tercih etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Oyuna düzenli olarak farklı genetik yapıda kediler ekleniyor. Oyuncular da satın aldığı kedileri çiftleştirerek oluşan farklı kedi türleri oluşturabiliyor. Oyunda şimdiye kadar gerçekleşen 23 binden fazla kedi satışından 2 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

CryptoKitties’in videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.