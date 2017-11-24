Sanal Bebekler Akıllı Telefonlara Geliyor

Bandai Namco, 90’lı yıllarda popüler olan Tamagotchi isimli sevimli sanal evcil hayvanları önümüzdeki sene iOS ve Android’e getireceğini açıkladı.Tamagotchi’nin 20 yılı için geliştirilen My Tamagotchi Forecer isimli oyun ücretsiz olarak indirilebilir olacak. Oyuncular web sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırmasının ardından çekilişe katılarak oyuna eklenecek herkesin oynayacağı yeni Tamagotchi karakterini oluşturabilecek.

Oyunun tanıtım videosunda Tamagotchi’lerle dolu bir köy gösteriliyor. Bu köyde bulunan sanal hayvanlar arasındaki etkileşim önem taşıyor. Oyunda bir çocuk ile annesi arasındaki ilişkinin Tamagotchi ile çocuğun arasındaki ilişkiye benzetmeyen artırılmış gerçeklik ipuçları bulunmasına karşın Bandai Namco, bu iddiayı doğrulamadı.

Oyuna yeni Tamagotchi karakteri için ilham kaynağı olmak isteyenler buradan kayıt olabilir.

My Tamagotchi Forever’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.