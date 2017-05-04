Rovio’dan MOBA oyunu

Angry Birds serisini geliştiren Finli Rovio, bu sefer kızgın kuşlar için Battle Bay isimli bir MOBA oyunu yayınladı.

Angry Birds mobil oyun serisinin yaratıcıları ve geliştiricileri olarak bilinen Rovio, geçtiğimiz yılın sonlarında yayınladığı Angry Birds Island ve Angry Birds Blast oyunlarının ardından MOBA stili oyunu Battle Bay’i de bu gün yayınladı. Bu oyunda oyuncular küçük ama iyi silahlandırılmış botlarla çeşitli koylarda mücadele edecek.

Ücretsiz olarak sunulan oyunda oyuncular minik botlar seçiyorlar. Bu botların bazıları güçlü savunmaya sahipken bazıları farklı silah seçenekleri güçlendirilmiş. Oyuncular botlarıyla çevrimiçi olarak rakipleriyle mücadele edebiliyor. Maçlardan sonra kazanacakları sanal paralarla silahlar, eşyalar ve daha birçok içerik satın alınabiliyor. Oyunda aynı zamanda oyuncuların toplanabileceği gruplar da oluşturulabiliyor.

Son olarak oyun içi satın alma seçenekleri ile isteyenlere 5 dolar 100 dolar arasında değişen paket seçenekleri sunuluyor.