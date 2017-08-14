Rovio, borsaya açılmayı düşünüyor

Angry Birds isimli oyunu geliştiren Finlandiyalı şirket Rovio, en erken Eylül ayı olmak üzere halka açılmayı planlıyor.

Borsa üzerinden halka açılarak 400 milyon dolar toplayabileceğine inanan Rovio, pazar değerini bu sayede yaklaşık 2 milyar dolara yükseltebileceğini söyledi. Ancak Rovio’nun bu konu hakkında son kararını vermediği anlaşılıyor, bir başka deyişle Rovio bir süre daha özel bir şirket olarak kalmaya devam edebilir.

2009’da Angry Birds’i piyasaya sürdüğü ilk günden bu yana, Rovio film ve diğer oyunları dahil ederek işini genişletti; çünkü şirket sadece Angry Birds oyunlarına güvenemeceğini öğrendi. 2016’da Angry Birds filminin vizyona girmesi şirketin oyun satışlarını artırmaya yardımcı oldu. Rovio, 2016’da yüzde 34’lük bir gelir artışı ile 190,3 milyon avro ciroya ulaştı.

Haziran ayında, Rovio’nun Tencent tarafından 3 milyar dolar karşılığında satın alınabileceği gündeme gelmişti. Rovio bu haberleri reddetmek yerine; kendileri ve stratejik hedeflerinin güçlü bir şekilde büyümesini desteklemek için gelecekte atılacak bir finansal hareketin mümkün olabileceğini söylemişti. Belki de büyük bir satın almaya giden yolda borsaya açılmak ara bir adım olabilir.