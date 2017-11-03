Rocksteady’den bir Superman oyunu gelebilir

Batman Arkham serisiyle süper kahraman konulu oyunlar arasında öne çıkan Rocksteady’nin Superman için yeni bir geliştirdiği iddia edildi.Batman: Arkham Asylum ile başlayıp Batman:Arkham Knight ile sona eren dışında bir de Batman konulu VR oyun geliştiren Rocksteady’nin bir süredir bir oyun üzerinde çalıştığına dair haberler geliyordu. Henüz Rocksteady’den resmi bir açıklama gelmese de önümüzdeki hafta yeni bir oyun duyurulacağı iddia ediliyor.

Rocksteady’den Superman konulu bir oyunun geleceği iddia edilmesine karşın. Şirketten daha önce Batman dışında herhangi bir DC süperkahramanı için yapılmayacağı söylenmiş olması kafadaki soru işaretlerini arttırıyor. Önümüzdeki hafta beyazperdede Justice League filminin vizyona gireceğini hesaba katıldığında küçük bir ihtimal de olsa Rocksteady’den Justice League temalı bir oyun da gelebilir. Bu iddiaların doğruluğu Rocksteady tarafından gelecek açıklama ile doğrulanacak.