Rocksteady’den “aklımızı kaybettirecek” bir proje geliyor

Batman: Arkham serisinin ardından uzun bir sessizliğe gömülen Rocksteady Studios, iddialı bir projeyle geri dönüyor.

Rocksteady çalışanı Gaz Deaves’in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir proje hakkında ipucu verdi. Oyun severlere sabırlı olmalarını söyleyen Deaves, şu anda konuşamadığını ama konuştuğu zaman herkesin aklını kaçıracağını görmek için sabırsızlandığını söyledi.

Rocksteady‘nin oyun geliştirmediği dönemde pek çok çok proje üzerinde çalıştığı dedikoduları çıkmıştı. Teenage Mutant Ninja Turtles oyunu üzerinde çalıştıkları söylenmesinin ardından bir Superman oyunu üzerinde çalıştıkları söylenmesine karşın iki iddia da Rocksteady tarafından doğrulanmadı. Ayrıca Rocksteady, daha önce Batman dışında DC karakteri için oyun geliştirmeyeceğini belirtmişti.

Bir grup yeni Batman oyununun gelebileceğini düşünürken, bir başka grup Arkham serisinde Batman’a destek olan Nightwing veya Robin karakterleri için bir oyunun gelebileceğini düşünüyor.