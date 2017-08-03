Rocket League 34 milyon kullanıcıya ulaştı

İki yıldır oyun pazarında yer alan Rocket League’in geliştiricisi Psyonix yaptığı resmi duyuruda 34 milyon oyuncuya ulaştıklarını açıkladı.

7 Temmuz’da ikinci kuruluş yıldönümünü kutlayan ve 33 milyon oyuncuya ulaşan popüler oyun Rocket League, bir aylık süre içinde 1 milyon yeni kullanıcı daha kazandı. Rocket League günlük 1,6 milyon aktif kullanıcı tarafından oynanıyor. Bu rakamın etkileyici olduğu ve oyunun yeni oyuncuları büyülemeye devam ettiği de açık bir şekilde görülüyor.

Psyonix, Rocket League için yeni bir güvenlik sistemini de duyurdu. Bu sistemin amacı ırkçı, saldırgan, ayrımcı veya taciz edici tutumlarla mücadele etmek olacak. Sistem oyunda bu tür saldırılara maruz kalan oyuncuların verdiği raporlara dayanarak çalışacak.

Psyonix, Rocket League’in Nintendo Switch sürümününün yıl içerisinde kullanıma sunulacağını ve birçok oyuncunun bu platform üzerinden de oyunu oynayabileceğini söyledi.

Rocket League’in Nintendo Switch sürümü, diğer platformların sürümleriyle çevrimiçi olarak entegre edilecek, böylece farklı platformlardaki oyuncular bir biri ile rekabet edilecek. Bu özellik sadece Nintendo Switch, Xbox One ve Steam’de bulunan oyuncuların yarışmasına izin verecek.