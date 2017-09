Rise of the Tomb Raider’ın Xbox One X versiyonu geliyor

Microsoft’un Haziran ayında resmen tanıttığı ve Kasım ayında satışa sunulacağı Xbox One X için hazırlıklar sürmeye devam ediyor.

Microsoft’un Los Angeles’ta gerçekleşen E3 fuarında resmen tanıttığı ve Ağustos Köln’de gerçekleşen Gamescom 2017 fuarında Kasım ayında satışa sunulacağı açıklanan Xbox One X’a gelen büyük desteklerden biri Rise of the Tomb Raider’dan geldi. Orijinal sürümü Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirilen oyunun Xbox One X ile uyumlu sürümünü Nixxes Software tarafından düzenlenecek. Oyunun orijinal sürümü ile Xbox One X sürümü arasında herhangi bir farklılık bulunmayacak.

Rise of The Tomb Raider’ın Xbox One X için hazırlanan sürümünde grafiksel geliştirmeler öne çıkıyor. İyi bir grafik kalitesiyle gelen orijinal sürümüne Xbox One X için 4K çözünürlük, daha yüksek kare hızı ve HDR teknolojilerine ekleniyor. Kaplama, gölge ve Anti aliasing öğelerine yapılan geliştirmeler yapılan oyunun sesleri de 3D Dolby Audio’ya yükseltildi.

Rise of the Tomb Raider’ın Xbox One X sürümü konsol ile aynı tarihte satışa sunulacak. Oyunu oynamış olan Xbox One kullanıcıları, Xbox One X sürümüne ücretsiz bir güncelleme ile sahip olacak.

Rise of the Tomb Raider’ın Xbox One X ile yapılan grafiksel geliştirmeleri aşağıdan izleyebilirsiniz.