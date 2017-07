Riot Games, LOL benzeri oyunları dava etti

Günümüzün sevilen oyun çeşitlerinden biri olan MOBA oyunları arasında hukuki süreç başlıyor.

Dünya çapındaki oyuncu sayısı ve oyun süresi bakımından en başarılı MOBA oyunları arasında olan League of Legends’a her ay yeni rakipler katılıyor. Özellikle mobil cihazlarından MOBA oyunu oynamak isteyen geniş bir kitle bulunuyor.

MOBA oyunlarında yaşanan bu artış Riot Games’i League of Legends’a oldukça benzeyen oyunlara karşı dava açmaya yöneltti. Geçtiğimiz hafta Riot Games’in açtığı davada Moontown Games’in üç mobil oyununda League of Legends patentlerine aykırı davrandığını belirtti. Adları Magic Rush: Heroes, Mobile Legends: 5v5 MOBA ve Mobile Legends: Bang Bang olan bu oyunlarda Riot’a göre League of Legends’ta bulunan karakterler, harita tasarımı ve yaratık tasarımları alındı.

Riot Games, daha önce Moontown’ı uyardıklarını bu yüzden Moontown’ın değişiklikler yapmasına rağmen çoğu League of Legends özelliğini bulundurmaya devam ettiğini söyledi. Daha sonra Riot Games, Google Play Store’a şilayet etmesiyle Mobile Legends: 5v5 MOBA oyunu kaldırıldı. Daha sonra Moontown’ın ufak değişiklikle yeniden Mobile Legends: Bang Bang oyunu ile geri dönmesi Riot Games’i oldukça kızdırmış gibi görünüyor.