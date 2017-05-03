Remedy’den yeni oyun hazırlığı

Max Payne ve Alan Wake oyunlarının yapımcısı yeni bir oyun hazırlıyor.

Remedy tarafından yapılan açıklamada Digital Bros’un yan kuruluşu 505 Games ile yeni bir dağıtım anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre 505 Games, Remedy’ye 7.75 milyon euro yatırım yaptı. Bu yatırım ile ortaya çıkacak oyun, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında uyumlu olarak çalışacak.

Oyun hakkında verilen bilgiler arasında oyun motoru olarak Quantum Break motoru kullanılacağı ve projenin Remedy tarafından sunulan en detaylı oyun olacağı da belirtildi.

Digital Bros’un CEO’su Raffaele Galante bu anlaşma konusunda yaptığı açıklamada 505 Games’in Remedy gibi yetenekli stüdyo ile kurduğu ortaklık ile ne kadar gelişme kaydedildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Galante, şirketler arasındaki uyumdan dolayı heyecan olduklarını da belirtti.

Üçüncü şahıs bakış açısı ve orjinal bir evrende geçeceği belirtilmesine karşın oyunun adı hakkında bir açıklama yapılmadı. Oyuna P7 kod adı verildi. Oyunun piyasaya çıkış tarihi, konusu ve fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi de verilmedi.