Red Dead Redemption’ın yeni tanıtım videosu yayınlandı

Oyuncuların merakla beklediği vahşi batı temalı oyunun Red Dead Redemption 2’nin yeni tanıtım fragmanı geldi.

Rockstar Games’in heyecanla beklenen oyunun yeni tanıtım videosu, daha önce verilen terihte yayınlandı. 18 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan ve açık dünya aksiyonları arasında popüler bir kitleye ulaşan Red Dead Redemption, vahşi batı teması ile birlikte sürükleyici hikayesiyle oyuncular tarafından beğenilmişti.

İkinci oyun için yayınlanan tanıtım fragmanında oyunda bulunacak karakterler, mekanlar, hava koşulları, silahlar ve ekipmanlar gösterilirken oynanış hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Arthur Morgan ve Van der Linde adlı karakterlerin hayatta kalma mücadelesinin anlatılacağı Red Dead Redemption 2,2018 yılının bahar aylarında PlayStation 4 ve Xbox One platformları için raflardaki yerini alacak.

Red Dead Redemption’ın ikinci tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.