Red Dead Redemption’ın 4K görüntüleri göz kamaştırıyor

Rockstar Games tarafından 2. oyunu duyurulan ve önümüzdeki sonbahara ertelenen Red Dead Redemption’ın 4K versiyonu yayınlandı. Xbox One X için yayınlanan oyunun görüntüleri eskiye nazaran bir hayli iyileştirildi.

İlk olarak Xbox 360 platformuna çıkan oyunun Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox One X’teki 4K görüntüleri oyunun orijinaline nazaran oldukça etkileyici görünüyor. Xbox 360 ve Xbox One X versiyonlarının karşılaştırıldığı videodan da anlaşılacağı üzere 4K versiyonunda dokular daha canlı, detaylar daha ön planda ve uzaktan neler olduğunu görmek çok daha kolay.

Oyunun Xbox One X için 4K versiyonunun yayınlanması devam oyunu gelmeden orijinalini tekrar oynamak ve geçmişi hatırlamak için güzel bir bahane olacaktır. Aşağıdaki videodan Xbox 360 ve Xbox One X görüntüleri arasındaki farkı görebilirsiniz.