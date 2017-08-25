Razer Xbox One’a özel oyun kumandası Wolverine Ultimate’i tanıttı

Xbox One X’in piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken Razer da Xbox One için geliştirdiği oyun kumandasını tanıttı.

Tasarım olarak standart Xbox One kumandasının modifiye edilmiş hali gibi görünen Wolverine Ultimate’ta Xbox logosunu çevreleyen LED ışıklarla daha renkli bir görünüm sunan Razer Chroma dikkat çekiyor. Diğer Razer aksesuarlarında olduğu gibi Wolverine Ultimate’ta da ışıkların renk ve aydınlanma şekilleri değiştirilebilecek.

Oyun kumandasının alt kısmında ses ve mikrofon gibi detayların kolay bir şekilde kontrol edilebilir ufak bir kontrol paneli bulunuyor. Xbox One Elite Controller’a rakip olarak görülebilen Wolverine Ultimate’ın arka tarafında dört tetikleyici bulunuyor. Elite Controller’da olduğu gibi D-Pad ve kontrol çubukları da değiştirilebiliyor.

Razer Wolverine Ultimate, eylül ayından itibaren 160 dolar ile satışa sunulacak.