Konsola özel kulaklık: Razer Thresher Ultimate

Razer, Thresher Ultimate kulaklığıyla oyunculara en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor.

Los Angeles’ta sürmekte olan E3 2017 fuarında oyunların dışında oyuncular için donanımlar da dikkat çekiyor. Fuarda yer alan Razer ise oyun konsollarına yönelik olarak geliştirdiği yeni kulakları duyurdu.

Thresher Ultimate adı verilen kulaklığı; Xbox One serisi ve PlayStation 4 serisi oyun konsollarının yanında bilgisayar oyuncuları da kullanabilecek. Thresher Ultimate, oyunculara ses kalitesi, konfor ve kablosuz bağlantı güvenliğini sunacak.

Kulaklığın iç tarafında bukunan 50 mm sürücüler ses kalitesi sunarken; memory foam ile desteklenen suni deri kulaklık da gürültü izolasyonunu sağlıyor. Uzun süreli boyunca konforlu bir oyun oynayanlar için soğutucu jel ile doldurulmuş kulaklık yastıkları da bulunuyor.

Razer, Thresher Ultimate’ta oyunculara iyi bir ses deneyimi için kablosuz Dolby 7.1 çevresel ses özelliği de bulunacak. Kulaklıkta ayrıca 12.2 metrelik bağlantı alanıyla oyunculara geniş bir hareket alanı da sunuyor. Thresher Ultimate, 4 saatte şarj olan dahili bataryasıyla 16 saate varan kesintisiz ses veriyor.

Thresher Ultimate’ta oyuncuların ses net bir şekilde iletmesi için katalanabilen bir dijital mikrofon ile birlikte gelecek.

Thresher Ultimate, bu ay 250 dolara satışa sunulacak.