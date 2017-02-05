Quern – Undying Thoughts: Myst serisine en yakın oyun olarak karşımıza çıkıyor

Bir not defteri alıp incelememizden ip uçları yakalamaya çalışın. Bu oyun gerçekten zor.

2016, Myst benzeri oyunlar için çok kötü bir yıldı. Cyan tarafından piyasaya sürülen Obduction ve ardından The Eyes of Ara oldukça farklı bir ortamda olsa da aynı bulmaca kullanan ve başarılı olamayan iki oyun oldu. Ancak Kasım ayının sonunda gelen Quern bu talihsizliği değiştirdi.

Keşke Quern – Undying Thoughts daha önce oynama imkanı bulabildiğimiz bir oyun olsaydı.

Geçenlerde Quern’in dünyasına girdiğimde hiç beklemediğim kadar iyi bir oyunla karşılaştım. Yaşlı Myst gibi, oyun başladığında oraya nasıl geldiğiniz veya ne yapmanız gerektiğine dair hiçbir fikriniz olmadan bir bölgede uyanıyorsunuz. Farkettiğiniz ilk şey sizi adaya ışınlayan devasa geçidin kendini imha etmiş olması.

Oyun içinde yaklaşık 50 kilitli kapı ve düzinelerce bulmaca ile uğraşacaksınız. Dişliler ve basit mekanik işlemler içeren bulmaca, ses ipuçları içeren bulmacalar ve her biri kendine özgü özelliklere sahip olan bir dizi kristalin karıştığı bulmacalar. Kısacası her yer bulmacalar ile dolu.

Bulmacaları çözdüğünüz yollar boyunca adanın kökenlerine bakacağız, Ada’nın önceki sakinleri Quern’in sahip olduğu özel nitelikleri, ortaya çıkardığı sırları ve söz konusu bilgiyle ne yaptıklarına dair pek çok notlar bırakmışlar. Bu notlar sizi çeşitli bölgelere götürürken, bazen ipuçları verecekler ve görünüşe göre büyük bir planın birer parçaları. Ama ne planı? Ve neden?

Gördüğüm kadarıyla bu oyun Myst ve sonra çıkan Riven oyunlarına oldukça benziyor.

Burası girdiğiniz ilk köy ve Quern içinde hatırı sayılır zamanınızı burada geçireceksiniz. Bu köy inanılmaz derecede Riven adasındaki yerleşim bölgesini bize hatırlatıyor.

Oyun Cyan’ın 90’lı yılların ortasında ürettiği filmi canlandırıyor. Aynı yorgun izolasyon hissi, kirli bakır aygıtlarda aynı beklenmedik sıcaklık ve normal ile sıra dışı yabancılık duygusu bir araya toplanıyor. İşte bir kütüphane. Gündelik nesneler, ancak hepsi çok benzersiz ama olağan dışı bir dünyayı oluşturuyor.

Mekanik bulmacalara ve estetik tasarımlara odaklanan Quern, asla gerçekten sahip olmadığımız (ve muhtemelen asla elde edemeyeceğimiz) Riven halefine benziyor. Riven’i klasik yapan ve aynı zamanda Myst’in gerçek devamı olan oyuna bu kadar yaklaşmış olmak içinizde sanki unutup gittiğiniz ama çok derinlere işlenmiş anıları canlandırıp sizi heyecanlandırıyor, mahzun kılıyor ve şaşırtmaya da devam ediyor.



Bulmacalara yaklaşım sadece estetik açısından değil felsefi olarak da gerekiyor. Quern yeni fikirleri ve kısıtlamaları hızlı bir şekilde ortaya çıkartıyor ve daha sonra onlardan istifade edip işleri bitince bir anda önemsiz kılıyor.

Riven’ın üzerinden geçen 20 yıla yakın zamanda hala güncelliğini koruması gibi Quern de size 9 saatlik bir oyun süresi sunacak ama belki 20 sene bu ihtişamını korumaya devam edecek.



Yine de Quern kusursuz ve mükemmel bir oyun değil. Bulmacalarından bazıları tipik bir macera oyunu tuzağına düşüyor; çok belirgin bir çözüm, hantal bir dizi adımın altında gömülü bulunuyor. Bazı bulmacalar insanı gerçekten sıkıyor ve bittiği zaman müthiş bir başarı hissinden çok “bitti, kurtuldum ve lanet olsun bir daha dönüp bakmayacağım” dedirtiyor.

Oyunun içinde not almanızı sağlayan bir not defteriniz var bu aslında çılgın bulmaca severler için güzel bir özellik olsa da klavyeye dönüş sizi içine girdiğiniz bu mistik dünyadan uzaklaştırıyor.

Gerçek bir kağıt ve kalem kullanarak 1994 yılına geri dönmeyi tercih ederdim.

Quern olumsuz bir kaç nota rağmen mekan tasarımları, bulmacaları ve Riven ruhunu 20 sene sonra geri getirmesi ile gerçekten oynamanızı tavsiye ettiğimiz bir oyun ancak uyaralım; eğer Myst ve Riven gibi oyunları hiç oynamadıysanız bu oyunu “odadan kaçış” konseptine pek benzemiyor ve sabırsız, hızlı ölüm ve hareket sevenlere kesinlikle hitap etmiyor.