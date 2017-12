PUBG’yi bekleyen Xbox One X kullanıcılarını sevindiren gelişme

Kısa zamanda oyun tarihinin en çok oynanan oyunları arasında yerini alan PlayerUnknown’s Battlegorunds’un Xbox One X sürümünde güzel özellikler bulunacak.

Steam’de büyük bir kitle tarafından oynanan oyunun yılın sonlarına doğru Xbox One ve Xbox One X kullanıcılarıyla buluşacak. PlayStation kullanıcılarının ise bu oyuna kavuşması biraz daha vakit alacak. Oyunun Xbox One X sürümü hakkında verilen bilgiler arasında 100 kişi aynı anda oynarken yaklaşık 30-40 FPS performansla çalışabileceği açıklanmıştı.

Oyunun yapımcılarının bir dergiye verdiği röportajda Xbox One X’te oyunun yüksek performans ile 60 FPS çözünürlüğünde çalışabileceği belirtildi. Xbox One’da ise biraz daha düşük çözünürlük ile çalışmasına karşın performansta herhangi bir değişiklik bulunmayacak.

Oyun hakkında edinilen bilgiler arasında mobil sürümünün de geliştirildiği ancak bu oyunun yalnızca Çin’de bulunan oyunculara özel olarak geleceği bekleniyor.