PUBG’nin yeni haritası yakın bir tarihte teste sunulacak

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın en yeni haritası Codename: Savage önümüzdeki birkaç gün içerisinde alpha testi için açılacak.

PUBG’deki mevcut diğer iki harita gibi 8 km’den 8 km’ye değil de 4 km’den 4 km’ye boyuta sahip olacak olan harita oyunculara daha yoğun, hızlı ve aksiyon dolu bir oyun deneyimi vadediyor. Yeni haritadan sızdırılan birkaç ekran görüntüsüne göre Codename: Savage, orman tarzı bir araziye sahip olacak.

Geliştirici PUBG Corp. haritanın geliştirilme sürecinde daha iyi ve verimli geri dönüşler almak istiyor. Bu bağlamda Codename: Savage haritasının alpha sürümü sınırlı sayıda oyuncuya açılacak.

Yeni haritanın bu hafta aplha testine sunulması bekleniyor. Geliştirici PUBG Corp. oyuncuların bu test sürecine nasıl katılabileceğini açıkladı, ancak daha fazla detayın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.