PUBG’nin Xbox One için çıkış tarihi belli oldu

Bluehole Inc. tarafından geliştirilen ve PC’de pek çok önemli başarıya imza atmayı başaran oyunun Xbox One’a ne zaman geleceği belli oldu.

Bluehole Inc. tarafından yapılan açıklamada PlayerUnknown’s Battleground oyununun 12 Aralık’ta oyun ön izleme programı dahilinde Xbox One kullanıcılarına geleceğini açıkladı. “PUBG Warrior Pack,” “PUBG Accessory Pack,” ve “PUBG Tracksuit Pack” olarak üç farklı sürümle Xbox’a özel olarak satışa sunulacak olan oyunun ön izleme sürümünde oyun içi satın alma opsiyonunu bulunmayacak.

Bluehole, Xbox One satışa tarihinin yanında yıl sonunda oyunun PC sürümünün 1.0 versiyonunun piyasaya sürülmeye hazır olacağını da ekledi. Oyunun Xbox One ve PC sürümleri aynı anda geliştirilmesine karşın Xbox One sürümünün özellikleri ve işlevleri değişerek PC sürümü gibi aktif hale gelecek.

Bluehole Inc. oyunun her iki sürümünün de kısa sürede birbirine hizalı bir şekilde olmasını hedefliyor.