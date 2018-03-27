PUBG’nin silah sisteminde değişikliğe gidiliyor

Kısa süre önce mobil versiyonu bütün dünyada kullanıma sunulan PUBG’de bulunan silahlarla ilgili önemli bir değişiklik yapılmaya hazırlanılıyor.

Oyunun test sunucularında aktif hale getirilen değişiklik, oyuna yepyeni bir dinamik kazandırıyor. Şimdilik test aşamasında bulunan bu önemli değişikliğin kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniliyor. Oyuncular, yeni gelecek özellik aracılığıyla silahlar üzerinde çok detaylı özelleştirmeler yapılabilecek. Silahlara istediğini renk ve sembolleri eklenmesi sağlayacak olan oyunun PC versiyonuna gelecek güncelleme, test sunucularında denemesi sürüyor.

CS:GO’daki gibi skill ve silah sistemine geçilmesi beklenen oyuna gelen 1.0 sürümüyle bug’ların büyük oranda azalması ve performans sorunlarının giderilmesi oyun hakkında çıkmış olan olumsuz eleştirilerin kısmını ortada kalkmasına vesile oldu.

Oyuna geliştirilmiş silah skill’leriyle birlikte yeni loot box sistemiyle de gelecek olan yeni güncelleme, test sunucularındaki işlemlerinin sona ermesinin ardından, kısa süre içerisinde, ana sunucular için de kullanıma sunulacak.