PUBG’de yeni dönem

Kısa sürede kitlesini genişletmeyi sürdüren PlayerUnknown’s Battleground’da oynanış büyük ölçüde değişecek.

Son zamanlarda oyunda hile yapan kitlenin artması ve sunucularda yaşanan gecikmeler sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan PlayerUnknown’s Battleground, problemleri çözmek yerine oyunu içeriksel tamamlamayı sürdürüyor.

Önümüzdeki hafta itibariyle oyunun test sunucularında üç aşamlı test dönemi başlayacak. Bu aşamaların ilkinde sadece tırmanma ve zıplama animasyonları denenecek. Bu aşamada büyük bir problem göze çarpmazsa testin içerik güncellemelerinin yapılacağı ikinci aşaması gerçekleşecek. Bu aşamanın da sorunsuz bir şekilde geride bırakılmasının ardından oyunun gerçek sunucularınında yeni çöl haritası aktif hale gelecek.