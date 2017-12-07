PUBG’a sürekli olarak yenilikler gelmeye devam ediyor

PUBG için yapılan duyurular hız kesmeden gelmeyi sürdürüyor.

PlayerUnknown’s Battleground için sırasıyla duyurulan çöl haritası, yeni silahlar ve aracın ardından oyuna dahil edilecek yeni araç duyuruldu. Aquarail isimli oyuncuların yalnızca su üzerinde kullanabileceği su kızağı oyunun herhangi bir haritasına özel olarak gelmeyecek. Oyuncular, oyundaki Erangel veya Miramar haritalarında bu aracı diledikleri gibi kullanabilcek.

Oyuncuların suyun üzerinde hızlı hareket etmesini sağlayacak olan Aquarail aynı zamanda kullananları açık bir hedef haline de getirecek. Bir başka deyişle oyunda bulunan bot ile kıyaslamamız gerekirse oyuncuların zarar göremesine daha müsait bir araç olarak dikkat çekiyor. Oyunun geliştirici ve yayıncı ekipleri bu aracın oyuna ne zaman dahil edeceği konusunda net bir tarih vermekten kaçındı. Yine de oyunun 1.0 sürümü ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.