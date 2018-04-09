PUBG yeni savaş moduya bambaşka bir yöne evrilecek

PlayerUnknown’ın Battlegrounds takımı artık meşhur battle royale ve zombi oyunlarının dışında oyun modları ekleme planları hakkında daha net konuşuyor. Geliştiriciler, PUBG’nin bire-bir son formülünden ziyade diğer oyunlardaki geleneksel deathmatch gibi davranan bir Savaş Modu ile test yaptıklarını doğruladı.

Bir makineli tüfekle başladığınız modda ölünce oyun hemen bitmiyor. Takımlar aralarından birisi toplam 80 puana ulaşana kadar tekrar doğmaya devam ediyor. Bu açıdan yeni başlayan için hemen ölmek bir sorun olmaktan çıkacak ve alışmaları daha kolay olacak. Ayrıca bu özellik oyuncuların savaşa hızlı br şekilde dahil olmasına da yardımcı olacak.

Savaş modu şimdilik sadece özel sunucularda kullanılabilir durumda. Bu sonucularda sadece Windows PC’lerde PUBG ortakları tarafından oluşturulabiliyor, ancak yakın bir zamanda herkese açılması bekleniyor.

PUBG cephesinde Xbox One oyuncuları için de gelişmeler var. Oyunun Xbox One versiyonuna ikinci haritanın nihayet ekleneceği müjdesi geldi.