PUBG, rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor

Steam’de erken erişime açılmasından beri büyük ilgi gören PlayerUnknown’s Battleground Steam’de bulunan bütün oyunları geride bırakmayı başardı.

Valve, şimdiye kadar daha geniş kitlelere ulaşması için CS:GO ve Dota 2 oyunlarına büyük yatırımlar yapıyordu. Ancak PlayerUnknown’s Battleground’un gösterdiği 1.342.857 oyuncuyla en fazla kişinin oynadığı oyun rekorunu kırmayı başardı. Bu rekoru 1.295.114 oyuncuyla Dota 2 ve 854.801 ile CS:GO oyunları takip ediyor.

SteamSpy tarafından paylaşılan verilere göre, PlayerUnknown’s Battleground şimdilik 11 milyondan fazla kopya satıldı. Henüz resmi çıkışı gerçekleşmeyen oyunun yılın ilerleyen döneminde resmi sürümü ve Xbox One sürümünün satışa sunulması bekleniyor.