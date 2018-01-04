PUBG PlayStation 4 için de gelecek

2017 yılına damgasını vuran oyunlar arasında yer alan PlayerUnknown’s Battlegrounds’un PC ve Xbox One platformlarına gelmesinin ardından PlayStation 4 platformuna da gelmesi bekleniyor.

Battle Royale tarzında bir oyun olarak gelen PlayerUnknown’s Battleground, barındırdığı oynanış dinamikleri ve rekabetçi özellikleriyle kısa zaman içinde oyun severlerin dikkatini toplamayı başarmıştı. Ağırlıklı olarak CS:GO oyuncularının ilgi gösterdiği oyunun pek yakında PlayStation 4’te boy göstermesi için çalışmalar sürüyor.

PlayerUnknown’s Battleground’u geliştiren Bluehole’un yetkili isimleri arasında yer alan CH Kim, oyunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kim, oyunun PlayStation 4 platformuna da gelmesinin yanında oyunun şimdiye kadar bu platforma gelmemesinin, Sony’nin bu konuyla ilgili katı kuralları sebebiyle olduğunu söyledi. Kim; PlayStation 4 için bir oyun yayınlamanın oldukça zor olmasıyla birlikte Microsoft ile yaptığımız anlaşmanın da ilgisi olduğunu dile getirdi.

PlayerUnknown’s Battleground, Xbox One kullanıcılarına sunulmasının ardından kısa süre içinde 1 milyondan fazla kopya satışına ulaşamayı başardı. Benzer bir başarının da PlayStation 4’te de yaşanması bekleniyor.