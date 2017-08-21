PUBG hakkında yeni detaylar belli oldu

Steam’de satış rekorları kıran oyunun tam sürümü pek yakında yayınlanacak.

Bluehole Studio Inc, 23 Mart’ta erken erişime sunduğu oyunu PlayerUnknown’s Battleground için Gamescom 2017 etkinliğinde bir açıklama yaptı. Yeni animasyonlar ve birinci şahıs bakış açısı özellikleri eklenecek olan oyunun tam sürümü, 2017 yılının sonlarına doğru yayınlanacak.

Steam’de 8 milyon satış rakamına ulaşan PlayerUnknown’s Battleground’un geliştiricisi ve Bluehole Studio Inc.’in CEO’su Brendan Greene, oyunun pek yakında Xbox One platformuna da gelecegini söyledi. Bluehole Studio Inc.’in başkan yardımcısı Chang Han Kim, Microsoft’la olan ortaklıklarının satış ve pazarlama uzmanlığıyla birlikte oyunun dünyadaki konsol oyunculara olan gelişimini ve dağıtımını hızlandıracağını söyledi.

2017’nin sonlarına doğru gerçekleşecek Xbox Game Preview isimli etkinlikte görünmesi beklenen PlayerUnknown’s Battleground’un Xbox platformu için 2018 yılının başında yayınlanması bekleniyor.