PUBG bugüne kadar 150.000 hileciyi cezalandırdı

Son dönemlerin popüler oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds Mart ayından bu yana 150.000 hilecinin banlandığını duyurdu.

Steam Erken Erişim oyunu olarak piyasaya çıktığı günden beri büyük bir ilgi gören PlayerUnknown’s Battlegrounds özellikle Twitch yayıncılarının sık sık oynadığı bir oyun haline gelerek popülerliğini iyice artırmıştı. Ağustos ayında Steam’in en çok oynanan oyunu Dota 2’yi geride bırakan PUBG bu ayın başında da 10 milyon adet satış gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haliyle bu kadar çok oyuncu ve bu kadar çok ilgi beraberinde hilecileri de getiriyor. Eurogamer’ın haberine göre PUBG’de Mart ayından bugüne kadar toplam 150.000 hileci tespit edilip oyuna erişimi yasaklandı. Yapımcı şirket Bluehole Creative Yöneticisi Brendan Greene’ye göre bu yasaklamaların 8000’e yakını 24 saat içinde gerçekleşti. Greene, Ağustos ayında 50.000 hilecinin yasaklandığını Twitter’dan duyurmuştu. Kısa sürede bu değerin 3’e katlanması oldukça dikkat çekiyor.

Bu değerler aynı zamanda anti hile platformu BattlEye’ın işini oldukça iyi yaptığı anlamına geliyor. Eğer hali hazırda PUBG oynayan 1 milyon oyuncudan biriyseniz kalıcı bir yasaklama almamanız için kesinlikle hile yapmayı denemenizi önermiyoruz.