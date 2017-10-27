PS4’e büyük hard disk geliyor

Konsol pazarının değişmeyen lideri PlayStation 4’te bellek sorunu yaşayanlar güzel bir çözüm açıklandı.

500 GB ya da 1 TB’lık belleğe yeni çıkan güzel oyunları eklemeye çalışan oyuncuların yaşadığı sıkıntıyı fark eden Seagate, bu sorunun çözümü için yeni bir hard disk duyurdu. The Seagate Game Drive isimli bu hard disk, PC’de ve konsollarda çalışabilen en iyi hard disk olduğu belirtiliyor.

The Seagate Game Drive’ın piyasada bulunan oyunların bellek boyutlarıyla yapılan testlerde 100 oyunun sığabildiği açıklandı. Yurt dışında 130 dolara satışa sunulan hard disk, 500 GB’lık PlayStation 4’e kıyasla sekiz kat; 1 TB’lık PlayStation 4’e göre ise 4 kat daha geniş bellek alanı sunuyor.

USB 3.0 üzerinden bağlanılarak kullanılan The Seagate Game Drive’ın ülkemize ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.