PS Now’a yeni oyunlar ekleniyor

PS Now’a aralarında PlayStation 4 oyunlarının da bulunduğu toplam 51 oyun dahil oldu.

PlayStation Now Pazarlama Yöneticisi Brian Dunn’ın PlayStation blogunda yaptığı paylaşım için PlayStation Now’da PlayStation 4 oyunlarının yer almasından duyduğu heyecanı belirtti.

Bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Dunn, her ay daha fazla PlayStation 4 oyunun ekleneceğini söyledi. Bununla birlikte PlayStation Now’da 500 oyuna ulaştığını söyleyen Dunn, abone olanların bir tuşa basarak Red Dead Redemption, Batman:Arkham City gibi güzel oyunların yanında The Last of Us gibi PlayStation’a özel oyunları da oynayabileceğini söyledi.

PlayStation Now’a gelen PlayStation 4 oyunları:

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

Platform ne olursa olsun, harika oyunlar sunan PlayStation Now, bugüne kadar piyasaya çıkan en iyi PlayStation 3 oyunlardan bazıları, şimdi PS Now’da bulunacak.

PlayStation Now’a gelen yeni PlayStation 3 oyunları:

Red Dead Redemption

Mortal Kombat

WWE 2K15

Injustice: Gods Among Us

The Last of Us

Tekken Tag Tournament 2

Mafia II

NBA 2K14

Sid Meier’s Civilization Revolution

Sonic Generations

Star Wars: The Force Unleashed

Batman Arkham Origins

Saint’s Row IV

BEYOND: Two Souls

Saint’s Row 2

Star Wars: The Force Unleashed II

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

God of War III

Sonic Adventure 2

PlayStation Now’dan oyun oynamak için abone olmak gerekiyor. Ülkemizde resmi olarak şimdilik bulunmasa da ülkemiz üzerinden oynanabiliniyor.