PS Now’a yeni oyunlar ekleniyor

PS Now’a aralarında PlayStation 4 oyunlarının da bulunduğu toplam 51 oyun dahil oldu.
PlayStation Now Pazarlama Yöneticisi Brian Dunn’ın PlayStation blogunda yaptığı paylaşım için PlayStation Now’da PlayStation 4 oyunlarının yer almasından duyduğu heyecanı belirtti.
Bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Dunn, her ay daha fazla PlayStation 4 oyunun ekleneceğini söyledi. Bununla birlikte PlayStation Now’da 500 oyuna ulaştığını söyleyen Dunn, abone olanların bir tuşa basarak Red Dead Redemption, Batman:Arkham City gibi güzel oyunların yanında The Last of Us gibi PlayStation’a özel oyunları da oynayabileceğini söyledi.
PlayStation Now’a gelen PlayStation 4 oyunları:
Killzone Shadow Fall
God of War 3 Remastered
Saints Row IV: Re-Elected
WWE 2K16
Tropico 5
Ultra Street Fighter IV
F1 2015
Darksiders II Deathinitive Edition
Evolve
MX vs ATV Supercross Encore
Resogun
Helldivers
Broken Age
Dead Nation: Apocalypse Edition
Grim Fandango Remastered
Akiba’s Beat
Castlestorm Definitive Edition
Exist Archive: The Other Side of the Sky
Nidhogg
Super Mega Baseball
Platform ne olursa olsun, harika oyunlar sunan PlayStation Now, bugüne kadar piyasaya çıkan en iyi PlayStation 3 oyunlardan bazıları, şimdi PS Now’da bulunacak.
PlayStation Now’a gelen yeni PlayStation 3 oyunları:
Red Dead Redemption
Mortal Kombat
WWE 2K15
Injustice: Gods Among Us
The Last of Us
Tekken Tag Tournament 2
Mafia II
NBA 2K14
Sid Meier’s Civilization Revolution
Sonic Generations
Star Wars: The Force Unleashed
Batman Arkham Origins
Saint’s Row IV
BEYOND: Two Souls
Saint’s Row 2
Star Wars: The Force Unleashed II
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
Red Dead Redemption: Undead Nightmare
God of War III
Sonic Adventure 2
PlayStation Now’dan oyun oynamak için abone olmak gerekiyor. Ülkemizde resmi olarak şimdilik bulunmasa da ülkemiz üzerinden oynanabiliniyor.