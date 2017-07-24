Project Cars 2’ın kariyer moduyla ilgili yeni bilgiler belli oldu

Project Cars 2 ile gelecek kariyer modu, oyunculara ilk oyundan daha iyi bir deneyim sunacak.

2014’te oyuncularla buluşan Project Cars’ın kariyer modunda eksikler bulunmasıyla birlikte oynayan tarafından beğenilen bir mod olarak biliniyordu. Yeni gelecek Project Cars 2’de bu moda yeni özellikler ve iyileştirmeler getirilecek. Yeni oyundaki tek kişilik kariyer modunda o 5 farklı daldan 29 motorspor serisi bulunacak. Bu serilerde yükselebilinen 6 aşama bulunacak.

Project Cars”ta en alt ligden başlanıyordu. Bu oyunda oyuncular şstediği lig serisinden başlayabilecek. Oyuncular ilk oyunda bulunan Karts, Formula Rookie, veya Ginetta Junior serilerinden Pirelli Dünya Mücadelesi ve IndyCar gibi gerçek motorspor serilerine yükselebilecek. Bununla birlikte oyuncular, yarışın gerçekleşeceği süre, hava durumu ve başlama sırasını istediği gibi ayarlayabilecek.

Project Cars’ta 80 gibi düşük sayıda otomobil bulunuyordu. Project Cars 2’de ise 180’den fazla otomobil yer alacak. Ancak Forza Motorsport ve Gran Turismo serileriyle kıyasladığımızda bu sayı hala düşük görünüyor. Bunun dışında Project Cars’ın Forza Motorsport 7 ve Gran Turismo Sport’tan bir ay sonra çıkacak olması da beklediği başarıa ulaşmasında bir engel olarak görülebilir.