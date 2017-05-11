Project Cars 2 ön siparişe açıldı

Namco ve Slightly Mad’in geliştirdiği Project Cars 2, üç farklı sürümle ön siparişe sunuldu.

Oyunun standart sürümünden ayrı olarak gelecek Limited sürümünde bir sticker sayfası, metal kutu ve Japon Otomobil Paketi içerecek. Japon Otomobil Paketi’nde Nissan ve Honda’dan toplam iki yarış, bir yol ve bir konsept otomobil sunulacak.

Collector’s Edition sürümünde Limited sürümünde bulunanlara ek olarak Project Cars için düzenlenecek eSpor etkinliklerini canlı izlemenin yanında birçok avantaj sunan Esport Live VIP girişi, oyun hakkında bilgi veren 200 sayfalık kitap, 1/43 ölçüde McLaren 720S modelinin yanında oyunun sezon geçişi ve Motorsport paketi de yer alacak.

Oyunun, sadece 1.000 adet üretilecek Ultra sürümü sadece Amazon’dan satışa sunulacak. Collector’s Edition sürümünde yer alacak bütün içeriklerin bulunacağı Ultra paketin tek farkı verilecek olan McLaren 720S’in 1/12 boyutunda olması. Ayrıca McLaren 720S’in geliştirme sürecini anlatan bir çizim kitabı, imzalı bir poster ve bir kasket de bulunacak.

Project Cars 2, yılın ilerleyen zamanında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak. Ön sipariş vermek isteyenler buradan sipariş sayfasına erişebilir.

720S’in oyundaki performansını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.