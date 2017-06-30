Project Cars 2 hakkında detaylar açıklandı

Yeni gelecek oyunda otomobiller dolup taşıyor.

2017’nin heyecanla beklenen oyunları arasında yer alan Project Cars 2 hakkında çıkan yeni detaylar oyunseverlerin sabırsızlanmasına yol açacak gibi görünüyor. Slightly Mad Studios ve Bandai Namco, oyunun season pass ve dijital sürümü hakkında açıklamada bulundu.

30 dolar karşılığında edinilen Season Pass,otomobil ek paketlerini kapsayacacak. 4 adet araba paketinin hepsini kapsayan otomobil ek paketlerini teker teker satın alınmak istendiğinde her paket için 10’ar dolar ödenmesi gerekiyor. Böyle bakıldığında Season Pass’i satın almak oyunculara daha kârlı gelecek. Her ek pakette 8 yeni otomobilin yanında yeni yarış pistleri ve yeni kariyer etkinlikleri gibi birkaç özellik daha bulunacak.

Season Pass’i satın alanlar bu ayrıcalıkların yanında Motorsports Cars Pack adlı 4 özel arabanın bulunduğu bir pakete daha sahip olacak. Bu pakette, 1974 model Jaguar E-Type V12 Group 44, 1998 model Panoz Esperante GTR-1, 1991 model Audi V8 DTM ve 2016 model Opel Astra TCR otomobilleri bulunacak.

Project Cars 2’yi dijital olarak edinemek isteyenlerin önünde 2 seçenek bulunuyor. “Digital Standart Edition” ve “Digital Deluxe Edition” dan oluşan bu paketlerde 1981 model Nissan 280ZX IMSA GTX, 1990 model Nissan Skyline GT-R 432 Group A, 2016 model Honda Civic Type R- Euro Spec otomobillerinin yanında 2015 model Honda 2&4 isimli konsept otomobilini de içeren Japanese Cars Pack’e de erken sahip olabilecek.

22 Eylül’de satışa sunulacak Project Cars 2 PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında 269 ve 299₺ karşılığında satışa sunulacak.