Pokemon Go’ya 3. Nesil Pokemon’lar dahil olacak

2015 yılında kullanıma sunulan ve büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Pokemon Go’ya kısa süre içinde 3.Nesi Pokemonlar katılacak.

Niantic’in bölgesel olarak kullanıma sunduğu ancak dünya genelinde yaşanan yüklenmeden dolayı sürekli olarak gerçekleşen serverlar çöktü. Yaşanan bu olaylardan ötürü kullanıcılar Pokemon Go’ya karşı mesafeli hale geldi. Ülkemizde hala resmen yayınlanmamış olan oyun, ilk başta olduğu kadar geniş bir kitle tarafından takip edilmiyor olsa da hala oyunu oynayan bir kitle bulunuyor.

Niantic, Cadılar Bayramı için yeni bir organizasyon plandığını açıkladı. Niantic tarafından yapılan açıklamada Cadılar Bayramı’na özel olarak yeni Pokemonların geleceğini belirtti. Cadılar Bayramı’nda oyuna sınırlı süre boyunca Dusclops, Shuppet, Banette, Duskull ve Sableye pokemonları yer alacak.