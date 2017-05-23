Pokemon Go’nun yaz güncellemesi yolda

Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan Pokemon Go’da oyuncuların merakla beklediği bir soru yanıt bulacak.

Oyuncular, Pokemon Go’yu oynamaya başladığından beri Zapdos, Moltres, Articuno ve Mewtwo gibi efsanevi Pokemon’ların ne zaman yakalanabilir olacağını merakla bekliyordu. Oyunun yayınlanmasının ardından gelen güncellemelerle 2. Jenerasyon pokemonların eklenmesine karşın oyunda herhangi bir efsanevi Pokemon görülmedi. Bu durum yaz bitmeden önce değişecek gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Geleneksel Webby Ödülleri’nde Pokemon Go “ En İyi Mobil Oyun” ödülüne layık görülmüştü. Niantic’in Küresel Pazarlama ekip lideri Archit Bhargava ödülü alırken yaptığı konuşmada bu yazın efsanevi olacağını söyledi.

Niantic, gelecekte yayınlanacak güncellemelerin tarihi hakkında bir bilgi vermedi ama birkaç ay içinde en az 1 adet efsanevi Pokemon’un oyuna dahil edilecek gibi görünüyor.

Oyunun yayınlaması üzerinden neredeyse 1 sene geçtiği düşünülecek olursa Temmuz ayının başında ilk kez Pokemon Go’da efsanevi Pokemon etkinliği düzenleyebilir.