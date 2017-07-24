Pokemon Go Fest hayalkırıklığı yarattı

Niantic Labs’in oyunculara güzel bir oyun deneyimi sunmak istediği Pokemon Go Fest’te yaşanan teknik sorunlar nedeniyle beklentileri karşılamadı.

Geçtiğimiz sene kullanıma sunulan Pokemon Go’nun unutulmasını önlemek için uygulamanın geliştiricisi Niantic Labs, düzenlediği etkinliklerle uygulamanın varlığını sürdürmeye çalışıyor. Son olarak birçok Pokemon Go oyuncusunu bir araya getirdiği Pokemon Go Fest etkinliğinde yeni bir oyun deneyimi sunmak istemesine karşın sonucu istediği gibi olmadı.

Bu etkinlikte oyuncuların aynı alanda yardımlaşarak verilen görevleri yerine getirmesi beklenmesine rağmen oyunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ortaya hoş bir sonuç çıkmadı. Niantic Labs CEO’su John Hanke sahneye çıktığında katılan oyuncular tarafından yuhalandı. Pokemon Go Fest’te yaşanan problemlerin çözülmemesi kullanıcıların aklına oyunun ilk kullanıma sunulduğu dönemde yaşanan problemleri getirdi.