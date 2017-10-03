PlayStation’da Büyük Ayrılık

PlayStation’ın konsol pazarında zirveyi elde etmesini sağlayan CEO’su Andrew House, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oyuncuların ağırlıklı olarak kullandığı konsol olan başına 2011’de geçen Andrew House, oyun pazarında PlayStation’ın liderliğini korumasındaki başlıca etkenlerden biriydi. House,2016 yılında PlayStation ve Sony Network’ün yan şirketi olarak Sony Interactive Entertainment’ı kurdu.

Bütün çalışma hayatı Sony’de geçen Andrew House ilk olarak Sony’nin iletişim ve pazarlama birimlerinde kısa sürede yükselmesinin ardından PlayStation’ın CEO’luğuna getirilen House, göreve getirildiğinde PlayStation 3 satılıyordu ve yaşanan siber saldırılar sebebiyle oldukça zorlu bir dönemde başladı. Bu dönemin ardından tanıtılan PlayStation 4 ile oyun konsolu pazarında tartışmasız liderliği elde etmeyi başardı.

Sony sözcüsü bu durum ile ilgili olarak House için PlayStation’ın 20 yıldan uzun süredir bir parçası olduğunu ve görev süresinde rekor düzeyde başarılar elde ettiğini söyledi. House’un görev ayrılma sebebi olarak ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini de belirtti.

Andrew House’un görevine Sony Interactive Entertainment’ın genel başkan yardımcılığını yürüten John Kodera getirilecek. Kodera, 1992 yılından beri Sony ile çalışıyor. PlayStation Vue,PlayStation Now ve PlayStation VR’ın piyasaya sunulması denetleyen PlayStation Network’te 2010’dan beri görev alan Kodera, görev değişikliğiyle ilgili olarak Andrew House’un PlayStation markasını güçlendirdiğini söyledi.

2017 yılının sonunda görev Kodera’nın PlayStation için neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.