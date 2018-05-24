PlayStation 4’ün son aşamasına girildi, gözler PS 5’te

Sony CEO’su PlayStation 4’ün artık son aşamaya girdiğini açıkladı. John Kondera popüler oyun konsolunun yaşam döngüsünün son 3 yılına girildiğini söylüyor.

PlayStation 4’ü PlayStation 3 çıktıktan tam 7 yıl sonra piyasaya süren Sony 2013 yılında tanıttığı PlayStation 4’ü de aradan geçen yaklaşık 7 sonra sonlandırmayı planlıyor. Yakında 5. yaşını kutlayacak olan PlayStation 4 konsolundan sonra piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 hakkında da birtakım gelişmeler var. 2021 yılının Mart ayından sonra PlayStation markası adına ileriye bakacaklarını söyleyen John Kodera Playstation 5 için de sinyal yakmış oldu. Donanımsal olarak herhangi bir ipucu verilmeyen konsolun geleceğin birçok teknolojisini barındıracağı aşikar.

Son olarak PlayStation 4 için çıkarılan God Of War ile büyük bir yankı uyandıran Sony, Özellikle PlayStation 4 Pro’nun bu oyunla birlikte satışlarının arttığını da vurguluyor. Önümüzdeki 3 sene boyunca da PlayStation 4 özelinde oyunlar çıkartması planlanan Sony’nin PlayStation 5’e yönelik içerik planları merak ediliyor. John Kodera herhangi bir ipucu vermese bile şimdiden PlayStation sahibi olan ve olmak isteyenlerde hareketlenmeler görülmeye başladı.

PlayStation 3’ün mağazalarda yerini alması duyurulduktan sonra 18 ayı bulmuştu. PlayStation 4 ise duyurulduktan 7 ay sonra mağazalarda yerini almıştı. PlayStation 5 için bu sürenin daha kısa olacağını temenni ediyoruz.