PlayStation VR satışları zirvede

Sony, bugün bir milyondan fazla PlayStation VR başlık sattığını duyurdu.

Sony, geçen Ekim ayından bu yıl Şubat ayında kadar PlayStation VR’ın 915.000 adetin üzerinde satıldığını açıkladı. PlayStation VR, HTC Vive ve Oculus Rift gibi güçlü rakiplerin önüne çıkmıştı ve gerçekten büyük bir satış başarısı yakaladı.

SuperData isimli araştırma şirketine göre, HTC Vive ve Oculus Rift sırasıyla 2016 yılı sonunda 420.000 ve 243.000 adet sattı fakat yine de Samsung’un 500 bin adetten fazla satan Gear VR ürününün gerisinde kaldı. Sony Interactive Entertainment America’nın başkanı ve CEO’su Shawn Layden, özellikle 60 milyona yaklaşan PS4 sahibi olduğu göz önüne alındığında, halen yapılması gereken çok iş olduğunu belirtiyor. Öte yandan Layden satışların büyük bir kısmının bu sene gerçekleşmesini bekliyor. Layden tanıtım etkinliklerinin bir kısmının, insanların PlayStation VR’ı stok yetersizliği nedeniyle alamadıklarından dolayı oluşan mutsuzluğu artırmak istemedikleri için iptal edildiğini söyledi.

PlayStation VR piyasaya çıktığında pek çok beğenilen oyunlar ile birlikte sanal gerçeklik deneyiminin şaşırtıcı derecede güçlü yansıtıldığı bir ürün olarak karşımıza çıktı. Ancak o zamandan beri, Resident Evil 7 için VR modunun dışında ciddi bir oyun göremek mümkün olmadı.

Ancak Lyden geçen ayın platform için çarpıcı oyunların “ikinci dalgası” olarak tanımladığı bir dönemin başlangıcı olduğuna inanıyor. Farpoint ve Aim Controller cihazının piyasaya çıkışı bunu gösteriyor. Sıradaysa dünyanın en büyük dijital eğlence fuarı E3 ile birlikte tanıtılacak diğer birçok oyun var. Sony’ye göre PlayStation VR sahipleri bugüne kadar 5,25 milyon adet VR oyunu satın aldı ve oturum başına ortalama 25 dakika oynadılar.

Sony oyunların dışında da farklı tecrübelerle platformu genişletmek istiyor. Yakında bu yönde çeşitli dizi ve filmler için özel çalışmalar göreceğimizden şüphemiz yok.

Geride kalan büyük bir soru ise PlayStation VR gibi bir platformun yaşam döngüsü. Akıllı telefonlar genellikle yıllık bazda yenilenirken, yeni konsollar her 5 ila 6 yılda yenileniyorlar. PS VR gibi sanal gerçeklik donanımının bu frekansa nasıl uyum sağlayacağı henüz belli değil.

Lyden, VR ile tamamen cesur yeni bir dünya oluştuğunu söyledi. İnsanların o ortamda yapmak istediği şeyleri tam olarak anlamaya çalıştıklarını ve bu konuda öngörüde bulunmanın zor olduğunu açıkladı. Tüketicilerin PlayStation VR’ın daha küçük, daha hafif ve kablosuz olmasını beklediğini ancak 2018 veya 2019 yıllarında VR’nin nasıl görüneceğini birlikte keşfedeceğimizi söyledi. Bakalım gelecekte bizleri neler bekliyor?