PlayStation Now ölmedi ama geleceği parlak olmayabilir

Sony; PS Vita, PS3, Bravia ve Blu-ray oynatıcılardan PlayStation Now desteğini kaldırdı.

Sony, 2014’te Netflix benzeri ancak oyunlar için geliştirilmiş servisini PlayStation Now olarak adlandırdı. Hizmet aylık 20 dolar veya üç ay için 45 dolara sunuldu. Bu oldukça yüksek bir fiyattı ancak Bravia televizyonlar, Sony Blu-ray oynatıcılar, PlayStation 3, PlayStation TV ve PlayStation Vita üzerinden tüm PS oyunlarını oynamak mümkün hale geliyordu. Üstelik sistemin Samsung televizyon modelleri için de desteği vardı. Beklenmedik bir şekilde Sony PlayStation Now desteğini, 1 Nisan’da 2016 model Bravia televizyonları ve geri kalan platformlar için Ağustos 2017’de sonlandıracağını duyurduç

Sony PlayStation Now Kıdemli Pazarlama Müdürü Brian Dunn değişikliği şöyle anlatıyor: “Dikkatli bir değerlendirme yaptıktan sonra odak noktamızı ve kaynaklarımızı PS4 ve Windows PC’ye kaydırarak bu iki cihaz üzerinde kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için yapıyı değiştirmeye karar verdik. Bu hareket bizi hedeflerimize daha hızlı ulaştıracak.”

Açıkçsı Türkiye’de zaten adil kullanım kotası ve yeterince performans sunamayan bakır kablolar üzerinden verilen internet hatları nedeniyle bu servisi etkin şekilde kullanmak mümkün değildi. Öte yandan ABD pazarında da demek ki Sony için harcadığı emeğin karşılığını alabileceği bir performans sunmadı ki bu platformlarda servis sona eriyor. PS4 ve PC içinse PlayStation Now servisi devam edecek. Muhtemelen bu adım servisin kendisinden çok PS Vita için yolun sonuna gelindiğinin mesajını veriyor.